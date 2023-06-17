Kentsel dönüşüm tam anlamıyla bir muammaya dönüştü. Yer bilimcilerinin tahminlerine göre; deprem bugün yarın gerçekleşebilir. Ancak eski ve dayanıksız binalarla ilgili hiçbir ciddi çalışma yok gibi görünüyor.

Tüm kentsel dönüşümle ilgili projeler hep maliyete dayalı hesaplamalar. Eski ve dayanıksız binalarda oturan vatandaşların bu belirlenen bedelleri ödemesi imkansız. Zaten çürük raporu verilen binalarla ilgili hiçbir işlemde yapılmıyor. Nitekim Bakırköy’de 1999 yılında hasar alan ve sonrasında bina sakinleri tarafından tahta parçalarıyla güçlendirilmeye çalışılan bir daire sahibi duruma isyan ederek binaya “Bu bina 1999 depreminden hasarlI her geçen gün tehlike arz ediyor yetkililere duyurulur” seklinde pankart astı.

Bakırköy’de 1999 depreminde hasar alan binanın son hali büyük tehlike oluşturuyor. Binanın bodrum katında bir çok yerde betonlar ve demirler dökülmeye başladı.

Yasılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarında da çatlaklar bulunduğu belirlendi.. Binanın bodrum katında zeminde çökmeler yaşanınca bina sakinleri bodrum katta ahşap parçalarıyla kendi çabalarıyla güçlendirmeye çalışmaya çalışılsa da kısmi çökmeler engellenemedi. Binanın dış balkon bölümlerinde oluşan çökmeler sonrasında da bazı daire sakinleri balkon altlarına demirler yaparak balkonlarının çökmesini engelledi. Binada oturan bir kısım daire sahipleri binanın kentsel dönüşüme girmesini isterken bazıları da buna karşı çıkınca bina bu haliyle kaldı. Kentsel dönüşümü isteyen bina sakinleri geçtiğimiz yıldan bu yana hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Bakırköy Belediyesi’ne defalarca başvursalar da bir sonuç alamadılar.

Bina da çökme riski oldugunu belirten ve binaya “Bu bina çürük” pankartı asan bina sakini “Bina 1999 depreminde hasar gördü. Bizde depremden sonra binada güçlendirmeler yaptık. İçerde ve dışarıda bu güçlendirmeler mevcut. Bunlar ahşap. Beton ve demirler özelliğini kaybetmiş. Binada oturanların bodruma inip binanın halini görmesini istedim inmediler.” Diyerek komşularının duyarsızlığına dikkat çekti

Daha önce binada inceleme yapan yetkililerin raporlarını en kısa zamanda kendilerine göndereceklerini söylediklerini ama bir yılı geçmesine rağmen raporun henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi.