İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığı Srebrenica’da, 1995 yılında öldürülen 8.372 Boşnak vatandaş için Bakırköy Belediyesi, bu tür katliamların bir daha yaşanmaması için 8.372 metrelik anma koşusu gerçekleştirecek..

9 Temmuz Pazar günü Bakırköy Belediyesi, Türkiye Bosna Sancak Derneği, Bosna Sancak Akademik Tarih ve Kültür Vakfı ve Rumeli Eğitim Vakfı’nın birlikte organize ettiği anma koşusu öncesinde Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, açıklamalarda bulundu...

"Bu konuda hassasiyeti olan, önce Balkan ve Boşnak camiasını, sonra da soykırımların yaşanmaması, unutulmaması, unutturulmamasını isteyen her kesimi bu koşuya bekliyoruz. Hep birlikte saat 09.00’da burada olacağız."

Koşu, Yeşilköy ile Florya arasındaki sahil yolunda yapılacak..