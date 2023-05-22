Bu şikayetlerden biri de Bakırköy Osmaniye Çörekotu sokak ve Fildamı sokak konteyner problemi olmasıyla ilgili. Bölge halkının bu konuda bir de önerisi var “ Çöp konteynırlarının sayısı yetersiz . Var olanların tekerlekleri kırık, hareket edemiyor ya da devriliyor . Ayrıca bazıları delik ve çöp suları yerlere akıyor. Bu sorunları çöp konteynırlarını yer altına alarak ya da plastik konteynırlara çevirerek çözülebilir “ deniyor.

Öte yandan yolların ve kaldırımların bakımsızlığı da bir başka sorun. Avcı sokakta oturan bir Bakırköylü “Burası Avcı Sokağın küçük bir bölümü. Kaldırımların ottan geçilmez olduğunun yanında çöpler de toplanmıyor. Sokak ve konteynerler yıllardır yıkanma yüzü görmedi. Bir de yaşayanların sorumsuzca çöplerini atması, köpeklerinin kakasını toplanmaması üstüne tuz biber ekiyor. Doğup büyüdüğüm ve halen yaşadığım mahallemin ve sokağımın hali içler acısı. Kimse denetlemiyor. Şikayet etsen aldırış eden yok. Yere çöp atana yapma desen ya tersliyor ya da gözünün içine baka baka bildiğini okuyor. Mahallenin eskileri olarak bıktık usandık.” şikayetini dile getiriyor.

Şikayetçi vatandaş son tahlilde Bakırköy’ün CHP’li bir belediye tarafından yönetildiğini bunun da seçimlere olumsuz yansıdığının altını çiziyor.

Bu tespit şimdide Bakırköy’de başka bir tartışmanın fitilini ateşlemiş görünüyor.

Bölge muhtarından bazıları “Sevgili komşularımız, önümüzdeki 2.tur seçiminde yaşamlarımız ve geleceğimiz için karar vereceğiz. İlçemizde 17.677 seçmen sandığa gitmemiş. Sizden ricam eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, komşularınız ile konuşun, sandığa gitmelerine yardımcı olun, müşahit olun. Gün konfor alanlarına çekilme, yazlığa veya seyahate gitme, yorulma, küsme, '1 oydan ne olur ki? ' deme günü değil. Şimdiden emeğinize sağlık!” diye bu tespite karşı çıkıyor.

Kimi Bakırköylü de tartışmada Başkan üzerinden CHP’ye veryansın ediyor. Bu Bakırköylüler yerel yönetimin ülke yönetiminin bir aynası olduğu varsayaımıyla “Gördünüz CHP şimdiye kadar neler yaptığını ona göre verin oyunuzu Bakırköylüler. Bakırköy virane olmuş. Yıllardır EKO (Ekrem İmamoğlu) İstanbul'a hiç bir şey yapmadı verdiği vaatlerin hiçbirini İstanbul için gerçekleştirmedi.. Depremzedelerle ne küfürler edildi .Tekirdağ'da belediye sokağa attı bize oy vermediniz diye. Bunlar başa gelirse Türkiye'nin halini hayal edemiyorum ve birde HDP/PKK yanına alarak koltuk sevdasına düşmüşler. Türkiye'yi ikiye bölmek Amerikanin oyuncağı yapmak. Şehitlerimizin kemikleri sızlar bu vatan için şehit oldular. Bunları düşünerek oyunuzu öyle atın Bakirköylüler hepsi palavracı bunlarin eski CHP olsa bende verirdim ama bakıyorum bunların hiç biri bize birşey vermez” diyerek adeta siyasi öfkesini kustu…

Elbette bu görüşe karşı çıkan Bakırköylülerde vardı. Bazı ilçe sakinleri “Bu seçim, Belediye Başkanlığı seçimi değil dostlar! Bu seçim, Cumhurbaşkanlığı aslında Türkiye'yi kaosa sürükleyecek, tek adamın aklıyla yönetilecek, bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşa çocuklarımızı gönderme yetkisi olan, On yıllarca kadınların elde ettiği haklardan yoksun bırakma -miras,boşanma vs- tek adamın aklıyla yönetilecek rejim değişikliği) seçimidir. Atatürk'ün ışığında, çoklu akılla, ülkeyi hukuk ve adaletle yeniden kucaklayacak olan millet ittifakına oy vermek dururken, hala bunu idrak edemeyen varsa ve hele kadınsa oy kullanmasın zaten.” diyerek karşı görüş belirterek tarytışmayı sürdürdüler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ