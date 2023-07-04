Bakırköy Kartaltepe Kanaat sitesinde ağaç katliamı yapılırken müdahale edildi. Yaklaşık elli senelik çitlembik ağacı ve çam ağaları köklerine ve dallarına verilen ağır tahribat ve zamansız budanmasından dolayı büyük ihtimalle ölecek.

Ağacın köklerine ve altındaki toprak alanın otopark yapılması için alan kazanmaya çalışan firma altı boşalan ağaçlar çökmesin diye ağaç budamak ve yükünü hafifletmek için taşeron budama firması getirmiş. İnşaat firması yetkilileri “biz iyi niyetliyiz ağaçları korumak için etrafı boş bırakıldı” demelerine rağmen resimlerde ağaçların köklerine yapılan tahribat ve altındaki toprağın boşaltılmış olduğu net olarak gözüküyor.ir. Firma çalışanlarına ağaçları budamaları için izin belgesini sorduğunda bir evrakları olmadığı inşaat firmasının yönlendirmesi ile geldiklerini söyledi. Çalışanların yaptıkları hukuksuz işlemden dolayı işlemi durdurmaları istendi, zabıta ekipleri çağırıldı. Belediye zabıtalarının “şantiyedeki yürütmeyi durdurun, ziraat mühendisi incelemesinden sonra yazacağı rapordan sonra şantiye işlerine devam edin” uyarısına rağmen kural dinlemeyen firma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu katliama izin veren belediye çalışanları, izin veren imar müdürü ve inşaat şirketinin sahibi ve sorumlular gereken cezayı almaları için hukuki yollara başvuruldu.. Soruşturma başlatıldı. Gerekirse inşaat için yürütmeyi durdurma kararı almak üzere yargıya başvurulacak..