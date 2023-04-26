Yeni düzenlemeler çerçevesinde Bakırköy/Yeşilköy hattı çalışan minibüsler Mayıs ayı sonu kaldırılacağı bildiriliyor.

Hattın iptal edilmesine hem minibüs sahipleri ve sürücüleri, hem de ilçe sakinleri büyük tepki gösteriyor.

Minibüslerin kural tanımaz davranışları nedeniyle trafikte büyük sorun çıkardığı, olmadık yerde yolcu alıp indirdikleri ve bu nedenle trafiğin zaman zaman aksadığı belirtiliyor. Vatandaşlar özellikle okul dönemlerinde minibüslerin öğrenci taşımacılığında önemli roller üstlendiklerini söylüyor.

Vatandaşlar minibüslerin kaldırılacağı yönündeki haberlere büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar minibüslere karşı olanların o araçlara binenlerin küçümsediğini oysa o hizmetin önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Bölge halkının yüzde 90’dan fazlasının bu hizmetten yararlandığını, hattın iptalinin vatandaşa kötülük olacağını söyledi. Vatandaşlar “Eğer şikayetler sürücülerden kaynaklanıyorsa onları eğitsinler, eğer minibüsler çok kalabalık sıkış tepiş dolu oluyor diyorlarsa sayısını artırsınlar veya o hatta ulaşımı bir şekilde kamunun rahat kullanabileceği bir hale getirsinler” tepkisini dile getiriyorlar.

YENİGÜN GAZETESİ