Ancak bu karardan özellikle minibüs sahipleri pek hoşnut değil. Bir vatandaş bindiği minibüste şoföre, karara niye itiraz etmediklerini sorduğunda sağlıklı bir yanıt alamadığını anlatarak, “Niye itiraz etmiyorsunuz diye sordum, .Şoför hık mık etti ses etmedi. Ben de dedim ki, sanki bu karardan memnunsunuz gibi. Sonra ağzından baklayı çıkardı. Minibüs hattı iptal edilirse bütün plakalar taksi plakasına çevrilecekmiş. yani daha kazançlı kapı açılmış. Bu itiraftan sonra yolcuların keyfi kaçtı zaten. Minibus içinde sessizlik oldu. Biz de üzülüyoruz onlar için ama kendimize üzülelim. Adamlar arka kapıdan kazançlarını almışlar meğerse. Yakındır bu iptal kararın durdurulmasına minibüscüler itiraz eder şimdi Bir de durdurulmanın durdurulmasına(!) itiraz gelir vede iptal kararı verilirse ortalık bayağı şenlikli olacak” dedi