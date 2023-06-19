Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi yavaş yavaş tüm branşlarda doktorlarını kaybediyor. İddialara göre; yerel yönetimde, bürokraside de ilgili hiç kimsenin de en ufacık bir çabası veya çalışması olmuyor. Vatandaşlar “Bizler Bakırköy’lü olarak sesimizi çıkarmazsak çok yakında Tıp Merkezi’nde gidebileceğimiz tek bir doktor kalmayacak.” diye uyarılarda bulunuyor.

Çağrı kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Bir Bakırköylü, “Bugün sabah oradaydım. Ne yazık ki acı gerçeği gözlerimle gördüm. Bizi bu kadar çaresizliğe terk edenlere karşı birlik olmalıyız. Halk olarak bizim de yapabileceklerimiz var.” diye çağrıya destek verdi.

Bakırköy yerel medyasının da bu konuya duyarsız kaldığı öne sürülüyor. Yerel medyanın bu konu ile derinden ilgilenmesi gerektiği belirtiliyor. Medyanın gereken hassasiyeti göstermesi halinde ilgililerin konuya bir başka hassasiyetle yakalaşacaklarının altı çiziliyor.

Belediyeden ismi açıklanmayan bir yetkilide “Konuyu gereksiz platformlara çekerek tartışmak isteyenlerin hiç birine cevap vermeyeceğiz. Çünkü Bakırköy belediyesi tıp merkezi doktorlarıyla, çalışanlarıyla, tüm hizmet verenleriyle hepimize lazım” görüşünü dile getirdi.

Bir başka yurttaşta yakında sağlık merkezlerinde Suriyeli, Afganlı doktorların görev almaya başlayacağı iddiasında bulundu ve. “Birçok hastanede Türk doktorları azınlıkta kaldı zaten. Ama açıkçası susup, kaderimize razı olmayı da istemiyorum. Hepimiz, ama hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız diye düşünüyorum. Ben kendi adıma hazırım.

Bu yeni bir şey değil ki 2 senedir kardiyoloji hariç hiç bir branşta doktor yok.” dedi..