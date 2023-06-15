Belediye’nin sosyal medyadan yaptığı duyuruda “Bakırköyümüzdeki meydan, cadde, sokak ve açık alanların yıkanması, temizlenmesi işlemlerini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.” denildi.

Ancak bu duyuruya tepkiler gecikmedi ve bu çalışma bir göz boyama olarak nitelendirildi.. Vatandaşlar Kartaltepe Parkı rezalet pislik içinde nereyi temizliyor bu Bakırköy Belediyesi. Bu haberler göstermelik. Bir işlem yapıp sonra fotoğraf çekip paylaşıyorlar” tepkisini dile getirdiler.

KÜLTÜR SANAT BAŞKENTİ BAKIRKÖY

''Öte yandan Bakırköy’de Halk oyunları, Ritm-Perküsyon-Resim-Karakalem-Yaratıcı Drama kurslarının yanı sıra birçok Müze ve tarihi yerlere geziler düzenlendiği açıklandı. Açıklamada “Gezilerle çocuklarımızın tatillerini sanatla geçirmeleri için düzenlediğimiz ücretsiz yaz sanat okulumuzun kayıtları devem ediyor” duyurusu da yapıldı.

Her yıl başarısına başarı katan BAKGEM’de ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARIMIZDA eğitim gören gençlerimizi bizlere emanet eden anne ve babaların güzel sözleri için teşekkür ediyoruz.

Tüm öğrencilerimizin ücretsiz ve kaliteli eğitim alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Açıklamada “Her yıl başarısına başarı katan BAKGEM’de Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kurslarında eğitim gören gençlerimizi bizlere emanet eden anne ve babalara teşekkür ederiz” notu da yer alıyor.