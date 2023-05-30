PTT başvuru sahibine 1250 TL verecek! Bu başvuru şartlarını karşılamanız yeterli. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için birçok destek ödemesi sağlanmaya devam ederken, destek ödemeleri PTT aracılığıyla her ay ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesi ile vatandaşlar ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlatılırken yeni bir destek ödemesinin detayları açıklandı.

Aile Bakanlığı destek ödemelerine ilişkin detayları paylaşmaya devam ederken Mayıs ayı ödemelerinin yapıldığı açıklandı. Destek ödemelerine ilişkin açıklama yapan Aile Bakanlığı, hane başına 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL ödeme yapıldığını belirtti. Bu destek ödemeleri PTT üzerinden ya da hesap numaralarına tanımlanıyor.

Vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine sunulan destek ödemelerine göz atmaya devam ederken, Aile Programı kapsamında destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların başvurularını yapmalarının ardından başvuruların onaylanması halinde ödemeler yapılmaya başlanıyor.

Hane başına düşen aylık gelire göre destek ödemelerinde fiyat değişikliği yaşanırken, dar gelirli vatandaşlar başvuru şartlarını sağlamaları halinde bu ödemeden faydalanabiliyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre yapılan ödemeler doğrultusunda ödeme tablosu şu şekilde oluştu;

450 TL ve altı: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı: 950 TL'NIN ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek ödemesi kapsamında vatandaşlara ödeme yapılmaya devam edilirken, Mayıs ayı ödemelerinin tamamlandığı açıklandı.