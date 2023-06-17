Hatay'da sınava yetişemeyen 13 öğrencinin polis ekipleri tarafından sınav alanına yetiştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalan, yanlış okula gelen 13 öğrencimiz, ekiplerimiz tarafından sınava yetiştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.