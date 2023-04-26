Sosyal medyada gündem olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın görsellerinin olduğu aracın içindeki AFAD kolileri görüntüsüyle alakalı açıklama geldi. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık paylaşımında "Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir." dedi.

"MİLLETİN TEK BİR HELAL KURUŞUNA HALEL GETİRMEDİM"

"Konu tüm detaylarıyla ayrıca araştırılacaktır. Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz." diyen Bakan Yanık "Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür." paylaşımında bulundu.