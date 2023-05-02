Bakan Varank, İzmir programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Gaziemir'de oto galerilerinin bulunduğu Otokent'te esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada 21 senedir Türkiye'yi hak ettiği yatırımlarla buluşturmanın derdinde olduklarını söyleyen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin otomobilini yapacağız" dediğinde muhalefetin söylemlerini hatırlattı.

Varank, "Dediler ki 'Siz bizi kandırıyorsunuz bunun fabrikası nerede?' Fabrikasını kurduk, dediler ki 'Bunun üretim bantları yok, siz bizi kandırıyorsunuz.' Araçları piyasaya çıkardık, yollarda gezmeye başladı. Dediler ki 'Bu araba 2 milyondan aşağı olmaz. Bunu kimse satın almaz.' 177 bin vatandaşımız 60 bin lira kapora verdi, ön sipariş verdi. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz 'Siz bu arabaları İtalya'dan gizlice getiriyorsunuz.' O kadar cahiller ki Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu hizmet kervanını sürdürmenin yolunun 14 Mayıs'tan geçtiğini dile getiren Varank, bu seçimde sürekli proje ve yatırım yapanlarla bunları kötüleyenler arasında bir tercih yapılacağını dile getirdi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne diyorlar biliyor musunuz, 'Türkiye'nin otomobilini yaptınız ama bu karın doyuruyor mu?' diyorlar. Ya el insaf, o fabrikada çalışan binlerce insan, bu şirketlere tedarikçi olan binlerce insan, orada oluşan ekonomiden, insanların tabii ki karnı doyuyor. İnsanlar evlerine ekmek götürüyor ama bunlara kalsa TCG Anadolu olmasın, hiçbir proje olmasın, İzmir-İstanbul otobanı olmasın, şehir hastanesi olmasın, bunların aklına uysaydık, bunların herhangi biri olur muydu?"

İzmir'de başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti'nin çok değerli isimlerinin milletvekili adayı olduğunu belirten Varank, "Bir de muhalefetin listelerini lütfen karşılaştırın. Kim bu ay-yıldızlı al bayraktan yana, kim bu ülkede icraatlar yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş? Kim de bu ülkeyi karıştırmaktan yana, mikserlikten yana, şu listeleri bir inceleyin. Ondan sonra kararınızı verin diyoruz." diye konuştu.

Öte yandan programda Togg ile deneme sürüşü yapanlarla da görüşen Bakan Varank, bu aracın Türk milletinin bir eseri olduğuna işaret ederek, "Biz kendimize inanırsak, güvenirsek bir ve beraber olursak evelallah bu ülkenin yapamayacağı hiçbir şey olmaz diyoruz. Karada Togg'u yaparız, denizde TCG Anadolu'yu yaparız, havada Hürjet'i, Kızılelma'yı yaparız, uzayda da İmece'yi yaparız." dedi.

- MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 21 yıldır sonuç odaklı hizmet ürettiklerini vurgulayarak, "Bazıları gibi algı yok, karalama yok, iftira yok. İşte o sonuç da burada. Bu ülkenin evlatlarının ortaya koyduğu bir sonuç var. Yaklaşık 2 haftadır biz İzmir'de bu araçla (Togg) dolaşıyoruz. İzmir'in yollarında, sokaklarında, caddelerinde vatandaşımızın bu anlamdaki gururu gözlerinden okunuyor. Heyecanı, mutluluğu gözlerinden okunuyor. İşte o da bizim için yetiyor." dedi.

14 Mayıs'ta bu gururu daha yukarılara taşımak için güçlü bir sonuç alacaklarını kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"SİHA'larımız, İHA'larımız, bunların her biri bu ülkenin evlatlarına olan güvenin bir sonucu. Bu ülkenin liderlik vizyonunun bir sonucu. 14 Mayıs'ta sizlerin güçlü desteğiyle bu kazanımlardan yana olan tavrınızla inşallah bu çıtayı çok ama çok daha yukarılara taşıyacağız. Halkımızın refahı için esnafıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle, genciyle, kadınıyla, herkesin mutluluğu için bir tercihte bulunacağız. Aydınlıklara doğru olan yolculuğumuzu, yürüyüşümüzü inşallah 14 Mayıs'ta sizlerin güçlü desteğiyle daha farklı noktalara taşıyacağız ve ülkemizi bu anlamda büyütme adına yeni bir adım atacağız ve elbette İzmir'imiz için daha büyük hedeflere yürüyeceğiz."AA