Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir programda sohbet ettiği Hüseyin Özdemir'in isteğini geri çevirmeyip, TOGG'u gelin arabası yapacağı sözünü verdi.

ARACI BELEDİYE BAŞKANI KULLANDI

Çiftin bu mutlu gününde bir sürprizde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından geldi. Düğün aracını kullanan Aktaş, konvoy şeklinde Habibe Fatsa Özdemir'in gelin evine giderek damadın hayat arkadaşını baba ocağından çıkardı. Daha sonrasında TOGG tarafından genç çift düğün salonuna götürüldü.

TOGG GELİN ARABASI OLDU

Bakan Varank'ın Hüseyin Özdemir'e gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirme görevini kendisinin üstlendiğini belirten Başkan Aktaş, "Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştireceğiz. Togg'u adeta bir gelin gibi süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir" diye konuştu.

BAKAN VARANK, MUTLULUKLAR DİLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile görüntülü konuşma yaparak, evlenen çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

YENİGÜN GAZETESİ