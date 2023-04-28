Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin dün yapılması planlanan ancak yoğun yağış sebebiyle ertelenen açılış seremonisi, TEKNOFEST İstanbul'un ikinci gününde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bakan Varank, ülkesine aşık gençlerin 2018'de yaktığı ateşin kısa sürede Azerbaycan'a kadar ulaştığını kaydederek, bu ateşi gelecek yıllarda daha da uzaklara taşıyacaklarını, bugüne kadarki etkinlikleri 7'den 77'ye tüm vatandaşların büyük bir gururla takip ettiğini söyledi.

TEKNOFEST yarışmalarını yurdun dört bir tarafında gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Varank, bu yıl da Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve Aksaray'da yarışmaları gerçekleştirdiklerini, mücadelelerin heyecanını gençlerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldıklarını, onların yaptığı projeleri yerinde izleyerek heyecanlarına ortak olduklarını anlattı.

Varank, TEKNOFEST yarışmalarına katılımın her yıl arttığını belirterek, "Bu yıl 41 ana 102 alt kategoride düzenlediğimiz teknoloji yarışmalarına 81 il ve 66 ülkeden 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvurdu. 6 senede, dile kolay, tam 50 katlık artıştan bahsediyoruz. Bu, insanımıza imkan verilirse neleri hayal edip, neleri başarabileceğinin en net göstergesi." diye konuştu.

- "TEKNOFEST BU SENE DE REKORLARLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

Bakan Varank, gençlerin sağlık teknolojilerinden eğitim teknolojilerine, tarım teknolojilerinden biyoteknolojiye, dikey inişli roketten karma sürü robotlara kadar birçok alanda yarıştığını ve önemli işlere imza attığını söyledi.

Kendilerinin de gençleri ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi ihmal etmediklerini dile getiren Varank, bu sene ön eleme aşamasını geçen gençlere 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağladıklarını, ödül almaya hak kazanan takımlara da 13 milyon liranın üzerinde ödül takdim edeceklerini anlattı.

Varank, TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının her yıl giderek arttığını kaydederek, "İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu yıl 119'a ulaştı. İşte bu TEKNOFEST'in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

Hem gençlerin, hem ziyaretçilerin, hem de sponsorların TEKNOFEST'e olan inancının giderek arttığını vurgulayan Varank, "Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce, onların heyecanını görünce geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. En önemlisi de bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlamak istiyorum: En kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır." açıklamasında bulundu.

- "GENÇLER COŞKUSUYLA EN GÜZEL CEVABI VERİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Hayal, umut ve gelecek nedir?" sorularının cevabını bulmak, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek için burada olduklarını belirterek, "Siz kendinizi dünyaya gösterin, geleceğinize yön verin diye, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için her türlü imkanı sizlere sunabilmek için buradayız." diye konuştu.

Türkiye'nin yarınının ve geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek TEKNOFEST kuşağının burada olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya artık yeni bir döneme girdi. Gelecek dönem pek çok değişikliğe gebe. Bu noktada bizim bir karar vermemiz gerek. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılıp sağa sola savrulan küçük bir ülke mi olacağız. Gerçi buradaki kalabalık, bu teknoloji sevdalıların coşkusu bize bunun cevabını veriyor. Sizler coşkunuzla en güzel cevabı veriyorsunuz."

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydederek, bundan 10 sene önce kendi aracını, uydusunu, uçağını ve savaş gemisini yapma hayalini söylediklerinde gülenlerin olduğunu ancak bu hayallerden vazgeçmediklerini anlattı.

"Yerli ve milli otomobilimizi üreteceğiz" dediklerini ve önlerine engel koyanlara inat Togg'un yolların tozunu attığını ifade eden Varank, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Atak ve Gökbey ile Türk semalarını süslediklerini, TCG Anadolu'yu mavi vatanın bekçiliğini yapmak üzere Türk ordusuna teslim ettiklerini, İMECE'yi gökyüzündeki gözleri olması için uzaya uğurladıklarını bildirdi.

Varank, "Bugün artık milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlerimiz, girişimcilerimiz, canla başla çalışan OSB'lerimiz ve teknoparklarımız var. Bugün üreten, küresel pazarda adından söz ettiren bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

- "BU BEYEFENDİ TEKNOFEST'İ, SİZİ GÖRMÜYOR VE SİZİ ASLA DUYMUYOR"

Bakan Varank, geldikleri noktayı hala yeterli görmediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye olarak yerimizde sayamayız. Bu manada milli teknoloji hamlesini devam ettirebilmek için hayal kuran, umut eden, kendine inanan daha fazla genci TEKNOFEST kuşağına katmamız lazım. Sizler kendinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar çaba gösterirseniz, bu ülke o kadar ileri gider. Sizlerin hayal gücü ve çalışma azmi, Türkiye'nin geleceğindeki en önemli role sahip olacak. Sizlerin yenilikçi fikirleri, üretkenliği ve araştırmaları, ülkemizin teknolojik alanda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak."

Varank, bir cumhurbaşkanı adayının (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) çıktığını ve Atatürk Havalimanı'nı, hem de TEKNOFEST'in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan ettiğini kaydederek, "Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Ama belli ki, bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor." diye konuştu.

Bakan Varank, gençlerden bir ricası olduğunu belirtti ve "Bu güzelliği göremeyenlere biz buradan bir selam yollayalım' diyorum ne dersiniz? Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birisini çekip yayınlayalım mı? Tüm Türkiye'ye TEKNOFEST coşkusunu gösterelim mi? O zaman başlıyoruz. Evet hazır mıyız?" diyerek özçekim yaptı.

Özçekim yaparken "TEKNOFEST gençliği burada mı?" diye soran Varank, alanda bulunanlardan "Evet" cevabını aldı.

Varank, "Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesini asla müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NDA TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRMAYA HAZIR MISINIZ?"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasını sonlandırmadan önce alanda bulunanlardan ve özellikle gençlerden bir söz almak istediğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bakınız, 'Baykar'a dokunacağız' diyenlere karşı her zaman Selçuk Bayraktar'ın yanında durmaya var mısınız? Yanında sürekli duracağına söz veriyor musunuz? Söz mü? İşte burada geleceğin teknoloji liderleri ve mucitleri olmaya var mısınız? Kendinize güvenmeye, hayallerinizin peşinden koşmaya ve Türkiye'nin teknolojideki ilerlemesine katkıda bulunmaya devam edecek misiniz?

Gençler unutmayın, sizler Türkiye'nin geleceği için en büyük umut kaynağısınız. Şimdi daha fazla çalışma ve daha fazla üretme zamanı geldi. İleriyi görmeye ve ülkemizi daha da yükseklere taşımaya hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mısınız? Öyleyse hep birlikte kararlı bir şekilde bu yolda yürümeye devam edelim."

Açılış konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Libya, Malta, Burkina Faso, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'dan üst düzey katılımcıların butona basmasıyla TEKNOFEST'in resmi açılışı gerçekleştirildi.AA