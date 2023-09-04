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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, lojistik sektörünün birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel dinamosu olduğunu belirterek, yapımı devam eden Rize İyidere Lojistik Liman Projesi'nin 2025 yılında faaliyete geçeceğini açıkladı. Rize'de bir dizi incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Liman Projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yaptığı basın açıklamasında Bakan Uraloğlu, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, Lojistik Limanının 2025 yılında hizmete gireceğini söyledi.

Türkiye'nin Asya Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtanın kestiği noktada bulunan jeopolitik konumunda olması nedeniyle diğer ülkelere göre çok daha avantajlı olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Sadece İpek Yolu üzerindeki doğu batı koridorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusyadan Afrikaya uzanan kuzey güney koridorlarının da ortasında bulunuyor" dedi.

ÜLKE OLARAK ADETA KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR LOJİSTİK MERKEZİYİZ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu potansiyeli iyi işlemesi halinde stratejik bir güce dönüşmesinin yanında, ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğini, bu çerçevede bugüne kadar da bu doğrultuda küresel ölçekte yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti.

Son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Son 21 yılda yaklaşık 194 milyar dolar yatırımla ulaştırma altyapılarımızı iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu çerçevede; Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak "bir kuşak bir yol projesi"ni ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Türkiye Azerbaycan ve Gürcistanın oluşturduğu işbirliği temelinde hayata geçen Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı üzerinde Baküden Karsa ilk seferini yapan tren dünya demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdi. 30 Ekim 2017de faaliyetlerine başlayan bu hat Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattı. Aynı şekilde İstanbul Havalimanımız da hem yolcu hem de havayolu yük taşımacılığında küresel bir hub oldu. 2023 yılı ilk yarısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla Avrupa'daki en iyi kargo trafiğine sahip ilk 10 havalimanı arasında birinciliği göğüsledi. Yine, 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesi ile Filyos Limanımız da bu vizyonunun en somut eserlerinden biri oldu" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, limanın Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını sözlerine ekledi. RİZE (İGFA)