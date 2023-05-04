İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece katıldığı bir canlı yayında seçime günler kala önemli açıklamalarda bulundu. Moderatör Mehmet Akif Ersoy'un deprem anında AHBAP'a çadır ve konserve satmasıyla gündemden düşmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında soru sormasının ardından Bakan Soylu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN KIZILAY SORUSUNA CEVAP!

"Kızılay Başkanı'nın göreve devam etmesi sizi rahatsız etmiyor mu?" sorusuna cevap veren Soylu, "Kızılay bizim kurumumuz. Ben Kızılay çocuğuyum. Kendi genel kurulu var. Bütün değişimler genel kurulda yapılır. Kızılay kamu yararına dernekler statüsünde. Kimsenin Kızılay'ı kendi kendine alma söz konusu değil. Genel kurulunu yapar. Elimizdeki bütün imkanları Kızılay'a veririz." dedi.

SON MERCEK GENEL KURUL!

İçişleri Bakanı Soylu sözlerini şöyle devam etti, "4 milyon insanın yemeğini karşılayan Kızılay şu anda. Siz istifa etmesi gerektiğini söylerseniz, genel kurulu 'hayır görevini yapabilir' diyebilir. Ben Kızılay'ın tartışma alanına girmesini istemem. Kendi adıma bir duruşum var, bundan hiç vazgeçmedim. Eksiklik insanlara mahsus. Her eksikliğin karşı tarafta bir tasfiye gerekeceği söz konusu değil. Bunu kendi içinde tartışılır." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ