Bakan Soylu bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ