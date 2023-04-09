İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'nde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan beri bölgenin her noktasında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Adıyaman'da şu ana kadar enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 72’nin üzerine çıkıldığını aktaran Soylu, "Hem acil yıkılacak hem de enkaz olan binalarla ilgili neredeyse dörtte 3'ü bitmiş durumda. İnşallah Adıyaman'da enkazı ve acil yıkılacak binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız ve bayramın hemen akabinde de ağır hasarlı binalara başlayacağız." dedi.

Deprem bölgesinde şu ana kadar 56 bin 609 olan acil yıkılacak ve yıkılmış binaların 33 bin 690'ının enkazını kaldırdıklarını ifade eden Soylu, "Enkaz kaldırma çalışmalarını özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve belediyelerle yapıyoruz. El birliğiyle bu çalışma yürüyor. Hatay'da yüzde 50 seviyesini biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar tüm bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şu anda programımızda herhangi bir aksaklık söz konusu değil." diye konuştu. (AA)