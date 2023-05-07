İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılıma dikkati çekerek, "Bugün İstanbullu, Avrupa'ya da Amerika'ya da güzel bir kapak yapmış oldu." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Küçükçekmece'deki Balkan Kültür Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın mitingi yaptığını anımsattı.

Bu mitinge katılım için İstanbullulara minnettar ve müteşekkir olduklarını aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının 50'inci dakikasında bile insanların hala mitinge geldiğini, buraya 1 milyon 700'ü aşkın İstanbullu hemşehrilerin katıldığını belirtti.

Soylu, Türkiye hakkında son bir haftadır yoğun bir kampanya yürüten Amerika, Avrupa ve Fransa'daki dergilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapaklarına koyup birçok iftira atmaya çalıştıklarını aktararak, "Bugün İstanbullu Avrupa'ya da Amerika'ya da güzel bir kapak yapmış oldu." diye konuştu.

Geçen gün Bosna Hersek Novi Pazar'dan 30 gencin İstanbul'a geldiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bir programda ben de onlarla karşılaştım, sordum. Dedim ki 'Ne işiniz var?' Dediler ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye geldik. Peki ne yapacaksınız? Dedi ki 'Seçimin sonuna kadar çalışacağız, 14 Mayıs'ta balkon konuşmasını dinleyeceğiz, inşallah öyle döneceğiz.' Neden dedim peki? Dedi ki, 'Erdoğan kaybederse biz Balkanlar'da kaybederiz. Erdoğan kazanırsa biz kazanırız, Bakanım' dediler. 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür, bunu söylemeye geldik bütün milletinize.' İnanın Kerkük'ten Telafer'e kadar, Buhara'dan Semerkant'a Rumeli'ye kadar bütün dünyanın, bütün bizi sevenlerin gözü 14 Mayıs'ta. 14 Mayıs, bu ülkede hakikaten bugüne kadar biriktirdiğimiz, bugüne kadar yaptığımız, medeniyet mirasımızın bize bıraktığı aynı zamanda bir millet olarak bütün zorluklara karşı direnip Türkiye'yi, gençlerimizi yarınlara taşıyabilmek için attığımız adımlarla birlikte yepyeni bir başlangıç olacak. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar hakikaten hepimiz için yepyeni bir milat olacak."

- "Kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu olmasını da biz sağlayacağız"

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'de bir tek terörist bırakmayacaklarının altını çizen Soylu, "Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta operasyon yapıyoruz da orada etkisiz hale terörist getiriyoruz. Ve bu Amerikan bayraklı generaller, o PKK'ya, PYD'ye taziyeye gidiyor. Burada size söyleyeyim: 14 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra o Amerikalı generalleri, orada Suriye'de, Irak'ta salya sümük ağlatmayan da o taziyeleri defalarca göndermeyen de namerttir, bu kadar basit. Biz oralarda tek bir toplu iğne ucu kadar bir terör yuvası bırakmayacağız, Bağdat'a da, Şam'a da Kabil'e de Afganistan'a da Orta Asya ve Orta Doğu'ya da Balkanların her noktasında kardeşlerimizin mutlu ve huzurlu olmasını da biz sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Tayyip Erdoğan size emanettir"

Bakan Soylu, Tayyip Erdoğan'ın 100 yılda bir gelebilecek liderlerden birisi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece gündüz çalıştığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya yapılan haksızlıkları o seslendirir, 'Dünya 5'den büyüktür' o der. Bir yerde, bir sıkıntı olduğu zaman emin bir insan olduğu için ona müracaat ederler. Ben Balkanlar'a gittiğimizde birbiriyle de rakip olan liderlerin nasıl onun etrafında bir araya geldiğini, eğer mesele Türkiye ise 'Hepimiz biriz, beraberiz' dediklerini, oradaki arkadaşlığı, kardeşliği nasıl test ettiğini gözümle görmüş bir kardeşinizim. Size şunu söylemek istiyorum: Tayyip Erdoğan size emanettir."