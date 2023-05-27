İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı programda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinde önceden İHA ve insanlı keşif uçağı olmadığını ancak bugün 10 mini İHA ve 50 insansız hava aracı bulunduğunu belirtti. Ayrıca 2018'den itibaren jandarma için 13 adet Atak helikopteri alındığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da 6 insansız hava aracı, 9 mini insansız hava aracı ve 3 Sahil Güvenlik uçağının bulunduğunu ifade etti. Jandarma üs bölgesi sayısının 162'ye ulaştığını ve jandarma bünyesinde önemli değişimler yaşandığını vurguladı. Jandarma bünyesinde siber suçlar birimi kurulduğunu, güven masalarının jandarma bünyesinde oluşturulduğunu ve kadın personelin bu masalara atandığını belirtti. Ayrıca jandarma bünyesinde 200 güven masasına ulaşıldığını ifade etti.

Bakan Soylu, sel afetleri, depremler ve orman yangınları gibi olaylarda Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle birlikte çalıştıklarını söyledi. Jandarma Özel Harekat Komando Taburu ve Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'nün deprem bölgelerinde görev aldığını ve toplamda 32 bin 880 güvenlik korucusunun bu afetlerde görev yaptığını belirtti. Ayrıca Jandarma Güvenlik Akademilerinde eğitim alan 11 bin 116 kişinin de afetlerde görev aldığını ifade etti.

Terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü belirten Bakan Soylu, son altı yılda terörist sayısının büyük ölçüde azaldığını ve milletimize karşı yüzlerinin eğik olmadığını söyledi. Jandarma teşkilatının tarihin en büyük başarılarını yaşadığını ve topraklarında giremedikleri yer olmadığını vurguladı. Dağlardaki terörist sayısının bugün 77'ye kadar düştüğünü ve yıllarca terör himayesinde olan dağların bugün ay yıldızlı bayrağın neşesiyle neşelendiğini ifade etti.

Programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir de katıldı. Programın ardından Bakan Soylu, kurum personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.