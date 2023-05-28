İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda oy kullanarak seçim sürecine katıldı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Bakan Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 numaralı sandıkta kullandı.

Seçim güvenliği hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Türkiye'nin demokratik bir olgunlukla ve demokrasinin tüm kurallarıyla milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin seçimin nasıl yapılabileceğini ve demokratik bir şenliğe nasıl dönüştürülebileceğini dünyaya gösterdiğini belirtti. Soylu, seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bakan Soylu, oy kullanma işlemlerinin başladığı saatlerde Türkiye genelindeki sandıkların oy kullanılacak yerlere nakledildiğini ve herhangi bir güvenlik problemi olmadığını ifade etti. Seçim için 601 bin 251 personelin görevlendirildiğini ve Yüksek Seçim Kurulu ile işbirliği içinde koordinasyon ve organizasyon çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Toplamda 60 milyon 701 bin 745 yurtiçi seçmenin oy kullanacağı ve 191 bin 885 sandıkta oy kullanma işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Bakan Soylu, afet bölgelerinde de sandıkların kurulduğunu ve oy kullanma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vatandaşların herhangi bir sorun yaşaması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayabileceğini hatırlattı.