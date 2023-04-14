İstanbul Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Soylu, Türkiye'nin son 10 yılda deprem, sel, orman yangınları, Kovid-19 salgını ve daha pek çok doğal afet gibi sınamalardan geçtiğini, buna karşın güçlü altyapı sayesinde bu zorlukların üstesinden geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, geçmişte yaşanan göçlerle Rumeli'den Anadolu'ya uzanan tarihsel bağlara değinen Soylu, "Biz sadece 780 bin kilometrekareden müteşekkil bir millet değiliz. Bulgaristan'daki ve buradaki (Rumeli) kardeşlerimizin oy hakkını kullanıp temsilinin artması için neler yaptığımızı siz biliyorsunuz. Çünkü Rumeli bizimdir. Çünkü Batı Trakya bizimdir. Biz Rumeli'yiz ve biz o anlayışın ta kendisiyiz." dedi.

Soylu, Türkiye'nin bölgedeki coğrafyada yapacak çok işi olduğunu belirterek, Balkanlardaki kardeşlerinin özgürce yaşama haklarını alabilmeleri için mücadelelerinin devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

İftara İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Rumeli Platformu bileşeni dernek ve vakıf temsilcileri ile mensupları katıldı. Programda, bir arada olmanın ve güçlü kalmalarının önemine de değinen Soylu, "Biz hep beraber büyük Türk milletiyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA