İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye 21 yıldır hizmet ettiğini belirterek, "Şimdi biz 12 gün kesintisiz Tayyip Erdoğan'a, en az uyku uyuyarak, en çok çalışarak ve en çok insanlarımıza, hedef noktalarımıza giderek hizmet etmek zorundayız." dedi.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerin ardından partisinin Fatih İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Seçimlerde milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirten Soylu, İstanbul 2. Bölge'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin birinci sırada yer aldığını söyledi.

28 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkacaklarını dile getiren Soylu, "Avukatlarımızı sandıklara biraz daha fazla getireceğiz. Her avukatımızın bu seçim kendi seçimidir. Partimize sahip çıkan, partimize müntesip olan ne kadar avukat varsa bu seçimlerde en önde olmalıdır. İki, Tayyip Erdoğan bu ülkeye ve hepimize 21 yıl hizmet etti. Şimdi biz 12 gün kesintisiz Tayyip Erdoğan'a, en az uyku uyuyarak, en çok çalışarak ve en çok insanlarımıza, hedef noktalarımıza giderek hizmet etmek zorundayız." diye konuştu.

- Çay hasadı için memlekete gitmeyi planlayan vatandaşlara sandık çağrısı

Bakan Soylu, çay hasadı için memleketlerine gitmeyi planlayan vatandaşlara yönelik, " 'Çay zamanıdır, çaylar yanar, ben gideyim' dersen, memleket yanar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara 28 Mayıs'ta sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Soylu, istikrarın Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

"İstikrar Türkiye için 21 yıldır en önemli, pamuklara saracağımız ve kaybetmeyeceğimiz bir sürecimiz." değerlendirmesini yapan Soylu, birçok ülkede siyasi istikrarsızlık yaşandığını anlattı.

Soylu, Türkiye'de istikrar bulunduğunun altını çizerek, "15 gün sonra inşallah Recep Tayyip Erdoğan'la 5 yıllık istikrar kapısını, yüzyılın da Türkiye Yüzyılı'nın kapısını da açacağız." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa ile bazı partililer katıldı.