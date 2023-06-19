İncelemelerde bulunmak üzere Osmaniye’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yapı yasağı getireceğimiz yerler var. Eğer bir yerde fay kırığı varsa, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek hangi şartlarda olursa olsun deliliktir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yapı yasağı getireceğimiz yerler var. Bu isteğe bağlı değil. Eğer bir yerde fay kırığı varsa, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek hangi şartlarda olursa olsun deliliktir. Bir daha gel, bizi vur, bir daha ölelim demektir. Onun çalışmalarını zaten bakanlığımız bünyesindeki arkadaşlar aylardır sürdürüyorlar. Dere yataklarına izin veremezsiniz. Mecburen belirli bölgelere az da olsa yapı yasağının gelmesi lazım. Sonrasında da yeni yapılacak bölgelerle ilgili de birtakım tedbirler, birtakım standartlar, birtakım iyileştirmeler, belki de sert tepkiler demek daha doğru olur. Ona göre bizim yapıları yapmamız icap ediyor." açıklamasında bulundu.