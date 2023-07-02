Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 11'inci gününü; 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak tebrik mesajında, "Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda Milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3'üncü Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kickboksta ise Milli sporcularımız Cevat Kır ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."