Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 10 farklı spor federasyonu başkanı ile bir araya geldi. Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda Türk sporunun bütün paydaşlarıyla güçlü iletişimimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 10 farklı spor federasyonumuzun başkanıyla bir araya geldik. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda Türk sporunun bütün paydaşlarıyla güçlü iletişimimize devam edeceğiz. Bu çerçevede tüm federasyon başkanlarımızla görüşmelerimiz sürecek."