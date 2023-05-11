Soylu, bu uygulamayla görüntüsü alınan kişilerin iki saniyeden daha kısa sürede fotoğraflarının da aralarında olduğu kimlik bilgilerinin tespit edildiğini söylemişti. Uygulamayı “Dünyada benzeri olmayan” ve “WhatsApp” tan daha kıymetli bir şeydir” şeklinde niteleyen Soylu, uygulamanın tüm personel tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Soylu’nun bu davranışına tepki DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’ndan geldi. TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu, Soylu’dan şu sekiz sorunun yanıtını istedi:

‘85 milyonun tüm kişisel verilerine bu uygulama ile ulaşılabilmekte midir?’

1. “KİM” adlı uygulama ne zaman ve hangi faaliyetlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır?

2. “KİM” adlı uygulama ile kimlerin, hangi kişisel verilerine ulaşılmaktadır? 85 milyonun tüm kişisel verilerine bu uygulama ile ulaşılabilmekte midir?

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sıkı bir şekilde korunması öngörülen özel nitelikli kişisel verilere (kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, ceza mahkûmiyeti, biyometrik verileri gibi hassas bilgilere) bu uygulama ile ulaşılabilmekte midir?

4. Biyometrik verileri de içeren kişisel veriler hangi yasal dayanağa istinaden ve hangi amaçlarla işlenmektedir?

5. Bakan olarak hangi kanuna dayanarak vatandaşların kişisel verisini cep telefonunuzda taşıyorsunuz?

‘Güvenlik risklerine karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır?’

6. “KİM” adlı uygulama kimlerin erişimine ve kullanımına açıktır?

7. Vatandaşların kimlik tespitinin saniyeler içinde yapılmasına elverişli bu uygulamanın keyfi amaçlarla kullanılmamasına yönelik bir güvence sağlanmış mıdır?

8. Türkiye’deki vatandaşlara ait biyometrik verileri de içeren kişisel verilerin, ABD merkezli Apple şirketi tarafından üretilen iPhone model telefonlara indiriliyor ve yine bu telefonlarda kullanılıyor olması karşısında, vatandaşlarımızın kişisel verilerine ilişkin olarak ortaya çıkan güvenlik risklerine karşı herhangi bir önlem alınmış mıdır?

Yeneroğlu soru önergesinde aynı zamanda konunun hukuki boyutunu açıklayan şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel verilerin korunması temel bir haktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veriler ancak ilgilinin açık rızası olması ve kanunlarda öngörülmesi halinde işlenebilecek olup biyometrik veriler de “özel nitelikli kişisel veri” olarak kabul edilmektedir. Oysa söz konusu uygulama kapsamında, kişilerin yüz taraması yapılmak suretiyle kişisel verilere erişebilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla uygulama ile kişilere ait biyometrik verilerin işlendiği anlaşılmaktadır.”

“TCK 135 ve 136’ha aykırılık hususunda ciddi endişeler var”

“Öte yandan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusunda bazı faaliyetler istisna kapsamında tutularak kanun kapsamı dışında tutulmuşsa da her halükarda Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkına ilişkin hükümleri kamu kurumlarına bu bilgiler ilişkin olarak ölçülülük kriterine uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Söz konusu yayınlarda, İçişleri Bakanı tarafından erişilen bilgilerin kapsamına ilişkin herhangi bir sınırdan bahsedilmemesi vatandaşların tüm kişisel verilerine keyfi şekilde erişildiği ve bu uygulamanın Anayasa’ya, kanunlara ve TCK’nın 135 ve 136. maddelerine aykırı olarak hazırlandığı ve kullanıldığı hususunda kamuoyunda ciddi endişeler bulunmaktadır.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ