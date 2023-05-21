Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyetinin azaldığını belirtti. Bakan Nebati, "Bütçeye maliyeti toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir" dedi.

Nebati, ayrıca AK Parti hükümetlerinin, bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002'deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar düşürdüğünü, oluşturdukları bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiğini söyledi.

KKM uygulamasının 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşan panik havası ve yüksek oynaklığın sonucu olarak devreye alındığını belirten Nebati, bu uygulama sayesinde panik havasının bertaraf edildiğini ve döviz kurlarında istikrarın sağlandığını belirtti.

Eğer KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı ve döviz kurundaki artış ve dalgalanma aynen devam etseydi, bu durumun Türkiye'nin dış borç stoku üzerindeki negatif etkisinin yüksek olacağını ve reel piyasaların gelişiminin önemli ölçüde sekteye uğrayacağını belirten Nebati, bu durumun, enerji ve diğer ithal girdilerin maliyetlerini artırarak reel sektörü yüksek maliyetlerle daha fazla borçlanma sorunuyla karşı karşıya bırakacağını ifade etti.

Yenigün Haber Merkezi