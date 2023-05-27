Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin'deki Pamukluk,Aksıfat ve Sorgun barajlarının toplam maliyetinin 6,6 milyar TL olacağını ve barajların milli ekonomiye katkısının 2,2 milyar TL olacağını açıkladı.

Bakan Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Toplamda 3 Baraj

(Pamukluk+Aksıfat+Sorgun)

Milli ekonomiye katkısı yılda yaklaşık 2,2 milyar TL olacak, yılda 126 milyon kilovat saat enerji üretilecek, yaklaşık 45 bin futbol sahası büyüklüğünde300 bin dekar arazi sulanacak, barajımızın sulama imkanlarından Mersinimizin büyük bir kısmı yararlanacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ