Bakan Murat Kurum canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor.

İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kampanyasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor. Vatandaşlar, başvurularını yapacak ve bu başvurular çerçevesinde ekipler inceleme yapacak ve bu bina risk taşıyacak ve dönüşümdeki maliyetin yarısını devlet karşılıyor. İnşaatı da TOKİ Başkanlığımız nasıl konutlarımızı deprem bölgesinde, Türkiye'nin 81 ilinde yaptıysak TOKİ orada konutlarımızı yapacak ve maliyetin yarısını biz karşılayacağız. Bu sayede dönüştürdüğümüz alanlarda da, bazı vatandaşlarımız mesela park alanlarında kalıyor, onların da arsa değeri neyse vererek taşıyacağız. Bu süreçte vatandaşlarımıza 5 bin 250 lira kira yardımı vereceğiz ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı vereceğiz ve böylelikle İstanbul’un büyük dönüşümü adına,daha önce yapmış olduğumuz dönüşümü daha da hızlandırmak, iradeyi daha da güçlü şekilde İstanbul’a yansıtmak adına bu projeyi başlatmış olduk. Bu bence ülkemiz için, gençlerimiz için çok önemli bir proje. Çünkü İstanbul bizim istikbalimiz, geleceğimiz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ