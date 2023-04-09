14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti İstanbul Milletvekilliğine adaylığını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyuran Bakan Kurum,

“Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanımızın taktirleri milletimizin desteğiyle AK Parti İstanbul milletvekili olarak medeniyetimizin,insanlığın ufuk şehri İstanbul’umuza hizmet edeceğiz. İstanbul hepimizin hikayesi ve bu hikaye durmayacak.Yeniden herkesin İstanbul’u için çalışmaya hazırız.Yeniden eserlerin İstanbul’u için koşmaya hazırız.Yeniden herkesin İstanbul’u için mücadele etmeye hazırız.” İfadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ