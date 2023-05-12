İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'daki sanayi alanlarımızın güçlendirilmesi konusunda da biz hem arazi yönetimi noktasında hem planlama noktasında hem de yapım noktasında yine sanayicilerimizle, üreticilerimizle, iş insanlarımızla beraber yol yürümek istiyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ataşehir'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kurum, her gün İstanbul'un değişik noktalarında vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, birçok sorunu çözecek iradeyi ortaya koyduklarını, atılması gereken adımları attıklarını, bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyada örneği olmayan bir dayanışma sergilendiğini anlatan Kurum, seferberlik anlayışıyla her saat, her dakika üstüne koya koya çalıştıklarını kaydetti.

Kurum, afet bölgesindeki ilk konutların Ramazan Bayramı'nda teslim edildiğini hatırlatarak, "Bir yıl içerisinde 319 bin konutumuzu, ardından da 650 bin konutumuzu sizlerle birlikte, milletimizle birlikte bitirip kardeşlerimize teslim edeceğiz. 'Nasıl yapacaksınız?' diye soruyorlar. Hani derler ya 'Dert insanı yollara düşürür.' Biz de milletimizin derdiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır yollara düşüyoruz. Milletimiz için hep iyi, güzel olanın peşinden koşuyoruz. Önce hayal kuruyoruz, sonra da o hayali gerçekleştirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

İstanbul'da da aynı acıların bir daha yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un dönüşümü adına çok önemli bir iradeyi müjdelediğini ve riskli 1,5 milyon konut için asrın dönüşümüne gideceklerini bildirdi.

Kurum, İstanbul'da sanayiye ilişkin atılması gereken adımları iş insanlarıyla birlikte atacaklarını kaydederek, "İstanbul'daki sanayi alanlarımızın güçlendirilmesi konusunda da biz hem arazi yönetimi noktasında hem planlama noktasında hem de yapım noktasında yine sanayicilerimizle, üreticilerimizle, iş insanlarımızla beraber yol yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışanlar için de yeni konutların yapılmasının önemine işaret eden Kurum, bu konutları da sosyal donatısıyla, altyapısıyla fabrikalara en yakın yerde yapmak istediklerini söyledi.

- ''Milletimizin talebi, ihtiyacı neyse onun peşinden koştuk''

Kurum, 81 ile 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Gittik, gördük, dokunduk, vatandaşımızla sohbet ettik. Milletimizin talebi, ihtiyacı neyse onun peşinden koştuk. Şimdi siz söz vereceksiniz, sözlerinizi tutmanız lazım. Siz birini işe alırken neye bakarsınız? 'Arkadaş, sen şöyle bir CV'ni getir, ne yapmışsın? Tamam bunları söylüyorsun ama geçmişinde ne yapmışsın, şu işleri bitirmiş misin? Referansların nedir?' diye bakıp işe öyle alırsınız. İşte bizim de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, garantisidir."

Kurum, geriye dönüp bakıldığında 20 yıllık süreçte çok yol alındığını, büyük mesafeler kat edildiğini ifade ederek, ''Ülkemiz büyüdü, şehirlerimiz gelişti. Her şey bitti mi? Bitmedi ama altyapı işini hemen hemen toparladık. Şehirlerimizin bağlantı yolları, tüneller, viyadükler, köprüler, hızlı tren hatları, baktığınızda altyapı tamamlanmış, artık bundan sonraki süreç hem sanayileşme hem de üretimin artması olacak. Emin olun şu 20 yıllık süreçten daha hızlı büyüyeceğimiz, gelişeceğimiz bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Konuşmasında iş hayatından örnekler veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketleriniz var, o şirkette bir yönetici, bir CEO, bir genel müdür, bir patron olur. Karar veren bir kişidir. İstişare mekanizmaları, yönetim kurulu, danışma kurulu vardır ama kararı işin sonunda bir kişi verir. Ve öyle veya böyle sonuçta o karar uygulanır. Şimdi bunlar devlet yönetmedikleri, devletin nasıl yönetileceğini de bilmedikleri için boş vaatler vererek bir masa etrafında 6-7 söz sahibinin olacağı bir yönetim şeklini milletimize vadediyorlar. Bu yönetim şeklinden hiçbir şey çıkmaz. Bu ülkede güven, istikrar olmazsa emin olun bugünden daha geriye gideriz."

Kurum, Batı medyasında Türkiye'deki seçimlere yönelik hazırlanan kapaklara dikkati çekerek, "Bir hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden gazeteler, dergiler hilalimizi kıranlar, dergilerinde şimdi İstanbul'da pazar günü 1,7 milyon kardeşimizin geldiğini görünce ne diyorlar? '21 yıllık iktidarın ardından Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde böyle bir kalabalığı toplaması çok ilginç.' diyorlar. Bilmiyorlar ki bu ülkenin vatandaşının, üreticisinin, sanayicisinin Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini." dedi.