Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

Gerçekleri Konuşalım

Gerçekleri konuşalım. HDP'ye aday çıkarttırmadılar. Böyle bir ortamda bundan rahatsız değilsiniz. Seçimden önce, 14 Mayıs'tan önce hiç kimse rahatsız değildi. Terörü destekleyenlere karşıydınız, 14 Mayıs öncesinde bunu niye dile getirmediniz. Niye 'terörün her türlüsüne karşıyız' demediniz? 'Terörü destekleyen gruplarla olmayız' niye demediniz? Şimdi bahane olacak ya. Şimdi Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyecek karar alıyor, hemen Sinan Oğan kötü. Kendileriyle yanyana duranlar iyi, herkes kötü. Sinan Oğan, istikrar, terörle mücadele ve Türkiye'nin bekası bağlamında Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacağını açıkladılar. Oğan da 14 Mayıs'ta milletimizin sandığa gidip, iradesini sandığa yansıttığı, bu süreçte terörü destekleyenlere, ülkemizin bütünlüğü, bayrağı için mücadele edenlere destek olmuştur. Onlarla konuştuğumuz zaman söyledikleri ülkenin geleceği. Sinan Oğan da Cumhur İttifak'la tavır sergileyeceğini söyledi. Doğru da yaptı. Ülkemizin büyüyeceği, gelişeceği, her alanda kendine yeteceği, güvenin, istikrarın tesis edildiği sonuna kadar bu mücadelenin yapılması konusuna arzularını görüyoruz. Büyük çoğunluğun bize destek olacağını düşünüyorum.

Rekor Destekle Türkiye Yüzyılının Adımlarını Atacağız

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyet tarihimizin aldığı alacağı, liderler bazında en yüksek oyu alacaktır. Bu noktada milletimizin güveni, inancı net bir şekilde hem 14 Mayıs'ta görülmüştür. Anketlerle, algıyla, hayalle kazanılmadığını milletimiz net bir şekilde sandıkta cevabını verdi. Biz gerçekten yüksek bir teveccühle, gerçekten sandıklar patlayacak. Rekor destekle inşallah Türkiye yüzyılının adımlarını atacağız.

Önceliğimiz 28 Mayıs

Bizim şu andaki önceliğimiz 28 Mayıs. Şurada 5-6 günlük zaman kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla kapı kapı gezerek kendimizi anlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan anlatacağız. Küskünlere, dargınlara ulaşacağız. 85 milyon kazansın.

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