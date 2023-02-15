Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. Beraber düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

'ERMENİSTAN DOSTLUK ELİNİ UZATTI'

Düzenlenen ortak basın toplasında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı" dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan "Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

10 ilimizi etkileyen 'asrın felaketi'de olarak adlandırılan depreme dair açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ın her türlü desteği verdiğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Ermenistan bu zor günümüzde dostluk elini uzattı. Ermenistan Gölcük depremi sırasında da ülkemize yardım malzemesi göndermiştir. 1988 yılında Ermenistan’daki deprem halen daha hafızamızdaki yerini koruyor, o depremin ardından Türkiye’nin yardımları Ermenistan’a ulaştırılmıştır. Aynı sınır kapısından Ermenistan'ın insani yardımları ülkemize geldi.'' dedi.

Ortak basın açıklamasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan;

''Bu zor anlarda Türkiye'de bulunarak bir kez daha barışı inşa konusundaki isteğimizi teyit etmek istiyorum. Cumartesi günü 30 yıldır kapalı olan sınır kapısı, Adıyaman’a yardım götürmek için açıldı. Yardımların ikinci kısmı birazdan Adıyaman’ a ulaşacak.'' ifadelerini kullandı.