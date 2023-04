Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle...

14 Mayıs Seçimlerinde Yeni Yüzyılın Başlangıcını Hep Birlikte Yapacağız

14 Mayıs seçimleri ülkemiz ve milletimiz için kritik öneme sahip seçim. 14 seçimdir kazanan AK Partimiz, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri, milletimizin desteğiyle İstanbul'dan aday olduk. İstanbul 1. Bölge, 1. sıra İstanbul'dan daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdir. Bizim için çok şerefli yerdir. Gerçi Türkiye'nin her tarafı şereflidir. İstanbul'un geleceği, çocukları adına yapacağımız çalışmaları milletvekili olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi yerine getireceğiz. Hem milletimize hem sayın Cumhurbaşkanımıza bu güne kadar bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışı İstanbul'da da ortaya koymaya gayret göstereceğiz. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakımızı ve Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hep birlikte yapacağız. Şu anda en önemli gündemimiz deprem bölgesindeki vatandaşlarımız. Bu iki öncelik dışına orada deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bir an önce konutlarını yapmak ikinci önceliğimiz olacak. Biz hiçbir zaman emin olun ne bakanlık, ne genel müdürlük sürecinde hiçbir zaman görev beklemedim. Hep verilen görevi en iyi yapmak için gayret gösterdim. İstanbul’umuzun dönüşümü bu noktada hakikaten kritik öneme sahiptir.

Depremzede Vatandaşımıza 1 yıl İçerisinde Başlayacağımız Konutları Etap Etap Teslim Edeceğiz

İstanbul'da atılması gereken adımları arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. 15 Mayıs itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu, yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ne bir belediye ne de başka görevle ilgili şu an için bir beklentimiz yok. Önümüzdeki işleri yapmamız lazım. Önümüzdeki Perşembe günü sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temel atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte de yapılması gereken iş ve işlemleri an ve an takip ediyoruz. Perşembe günü sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Bu önemli başarı. 100 bin konutu 4'le çarptığınızda 400 bin kardeşimizin evi, yuvası, mutluluğu demek. Depremzede vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde başlayacağımız konutları etap etap teslim edeceğiz. Aynı anlayışla deprem bölgesindeki sürecimizi yürütüyor olacağız. Burada olsak da gönlümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde olacağız. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Hedefimiz Mayıs ayında 319 bin konutu başlatmak olacak. şehrin çeperinde başlattığımız konutları hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım. şehrin içinde bir yandan da enkazları kaldırıyoruz.

Yerinde İncelemesini Yaptık

Defne'de zemin sıvılaşmasından kaynaklı yumuşak zemine dönüyor ve binalar yıkılma veya devrilme, göçme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tespitleri hocalarımızla paylaştığımızda inanın şaşırdılar, 'bu tespit bizde yok' diyorlar. Bu anlayışla yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Gittik tek tek binaları inceledik. 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün bire bir yerinde incelemesini yaptık.

Boş Vaat Vermek Çok Kolay

Boş vaat vermek çok kolay, hele hele seçim sürecinde. Nasılsa sırtınızda küfe yok, yapamayacağınız, gerçekleştiremeyeceğiniz bütün hayalleri vatandaşınıza söyleyebilirsiniz. Ama biz hiçbir zaman böyle bir siyaset yapmadık. Biz projelerimiz, eserlerimizin üzerinden eser siyaseti yaptık. Gerçekleştiremediğimiz hayali, oradaki kardeşlerimizi istismar edecek hiçbir vaatte bulunmadık. Madem sayın Kılıçdaroğlu ücretsiz yapmak istiyor. İzmir'de deprem oldu. Neden orada bedava konut yapıp, depremzedelere vermedi. Elinden tutan mı vardı? İstanbul'da neden yapılmadı. Ankara'daki sosyal konut, deprem dönüşüm işi ne olacak? Bunu kendi belediye başkanına sor. Biz arkadaşlara hep 'doğru dönüşüm örneği yapın millet sizin arkanızan gelir' diyecektir. Ben kimin vaatlerini tuttuğuna bakarım. Yapamayacakları vaatleri verenlerin peşinden koşmam.

'Allah Devletimize Zeval Vermesin' Dediler

Muhakkak eksiklerimiz vardı. Fakat ben bir tek kötü söz duymadım. 'Devletimiz var olsun,Allah devletimize zeval vermesin' dediler. Elimizden gelen tüm mücadeleyi yaptık.

Önemli Mimarlarla Çalışıyoruz

Türkiye'nin en önemli mimarlarıyla çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki kültür,demografik yapı,doğa,iklim ve çevreyi de içine alacak tasarımla konutları projelendirdik.

İstanbul'u Dönüştürmek Zorundayız

Vatandaşımız önümüzdeki seçimi sizin almanız lazım yedili masa gelirse bizim konutlarımızı yapmaz açıkta kalırız diyor. Aynısını İstanbul'a taşıyacağız. İstanbul'u da dönüştürmek zorundayız. Binası yıkılmış, arsası kalmışsa hissesine düşen arsa bedelini ödemeye mükellefiz. İster parasını ödeyeceğiz, isterse başka yerden arsa, isterse rezerv konut vereceğiz. 6316 sayılı yasayla bu konuştuklarımızı yapabiliyoruz.

İstanbul'umuzu Finansın, Kültürün Merkezi Haline Getirmeliyiz

Biz 2013 yılıydı, sayın cumhurbaşkanımız kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Yıkılan binalara bakmak lazım bizim tespitlimiz 99 öncesi yapılasın yüzde 96.4 yapılar. Deprem yönetmeliğini değiştirdik 3 defa. 3.3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Sadece İstanbul'da deprem riski olan konutun dönüşümünü yapık. İstanbul'da 93 bin konutun yapımı devam ediyor. Bu yerli mi. Bu iradeyi daha güçlü ortaya koymalıyız. 1.5 milyon acil dönüşmesi gereken konut var. Bu konularla ilgili iradeyi daha güçlü ortaya koymalıyız. İstanbul ülkemizin milli güvenlik meselesi bu kadar hassas bir konu. İstanbul'da biz ilave bir nüfus getirmeden İstanbul'umuzu finansın, kültürün merkezi haline getirmeliyiz. Burada AR-Ge'nin olduğu bir merkez olmalı ki bu ayın sonunda Finans Merkezi'ni açacağız.

Aslolan Vatandaşımızın Barınma İhtiyacını Karşılamak

Rezerv konutlarımızı 3+1, yaklaşık 90 metrekareye yakın neti olan, brütü de 120-130 metrekarelere kadar değişen projeler yapıyoruz. Burada aslolan vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşılamak. Bunu da çeşitlendiriyoruz. O bölgedeki demografik ve sosyal yapıya uygun şekilde. Vatandaşımızın yerinde konutları yapmıyorsak, arsası zaten kendisine kalacak. Arsada zeminle, yapılaşmayla ilgili sorun varsa burayı kısıtlayacağız. O kısıtlamaya ilişkin kamulaştırma, yeşil alan ihtiyacı varsa o alanın arsa bedeli neyse vatandaşa ödeyeceğiz. Projeyi yerinde yaptık diyelim. Orada eskiden 20 daire vardı diyelim. Şimdi 10 daire yaptık. Yapamadığımız alana ilişkin, kimin arsasını değerlendiremiyorsak o arsa bedelini vatandaşımıza ödeyeceğiz. Trampa isterse başka yerden arsa olabilir. Rezerv konuttan da olabilir. Vatandaşın hakkını yemezseniz, vatandaşınız da yanınızda olur. Biz bina bazında değerlendireceğiz.

