Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Kılavuzlu Sulama Sezonu’nun başlamayla, Kahramanmaraş’ta 19 bin 500 hektar araziyi suyla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.
Saniyede 80 metreküp suyu toprakla buluşturan, toprağımıza bereket katan Kılavuzlu Sulama Proje’mizin tamamen faaliyete geçmesiyle de;
Kahramanmaraş,Gaziantep ve Hatay illerimizde toplam 107 bin hektar alanda sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz.
Kahramanmaraş’ımıza, bölgemize ve ülkemize bereket olsun.”
YENİGÜN HABER MERKEZİ