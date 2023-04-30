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Kahramanmaraş’ımıza, bölgemize ve ülkemize bereket olsun.”

Kahramanmaraş,Gaziantep ve Hatay illerimizde toplam 107 bin hektar alanda sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz.

Saniyede 80 metreküp suyu toprakla buluşturan, toprağımıza bereket katan Kılavuzlu Sulama Proje’mizin tamamen faaliyete geçmesiyle de;

“ Kılavuzlu Sulama Sezonu ’nun başlamayla, Kahramanmaraş ’ta 19 bin 500 hektar araziyi su yla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: