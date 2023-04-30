Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kılavuzlu Sulama Sezonu’nun başlamayla, Kahramanmaraş’ta 19 bin 500 hektar araziyi suyla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.

Maltepe Köprüsü bakımsızlıktan dökülüyor! Maltepe Köprüsü bakımsızlıktan dökülüyor!

Saniyede 80 metreküp suyu toprakla buluşturan, toprağımıza bereket katan Kılavuzlu Sulama Proje’mizin tamamen faaliyete geçmesiyle de;

Kahramanmaraş,Gaziantep ve Hatay illerimizde toplam 107 bin hektar alanda sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz.

Kahramanmaraş’ımıza, bölgemize ve ülkemize bereket olsun.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ