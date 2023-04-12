AKM-Gar-Kızılay metro hattının işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edilecek ekonomik kazancın 379 milyon euro olduğunu söyleyen Karaismailoğlu açıklamasında,

“Afetin ardından deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederken Türkiye genelinde devam eden projelerimizi de hızla tamamlıyoruz ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Başkentimizin kent içi ulaşımına büyük katkı sağlayacak AKM-Gar-Kızılay metro hattımızı yarın hizmete açarak Ankara ile dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturuyoruz. Cumartesi günü İstanbul’da açılışını yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir, metromuzun ardından bugün de başkentimiz Ankara'da AKM-Gar-Kızılay metro hattımızı açacağız. Bunun heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Tabii önümüzdeki günlerde de daha pek çok dev hizmet ve eseri açarak ülkemize alternatif yollar, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sistemleri kazandırmaya da devam edeceğiz. Bakanlık olarak demiryollarında Ankara'ya çağ atlattık." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ