Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3.Avrupa Oyunları'nda finalde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi olan Milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

Işıkhan Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Avrupa Oyunları'nda rakibini yenerek altın masalya kazanan Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Busenaz! Şampiyonluğunla bayrağımızı dalgalandırdığın daha nice başarılara!" ifadelerini kullandı.