Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaştıracak olan ihracat, yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuzu, tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, TİM 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldık.

Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaştıracak olan ihracat, yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuzu, tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.