Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargâhında, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi. Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Bakanlar Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı."