Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlamanın meydana geldiği, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı fabrikasında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle Hatay programını yarıda keserek Ankara’ya dönmüştü.

Patlamanın meydana geldiği Elmadağ’daki fabrikaya giden Bakan Yaşar Güler, burada patlamaya ilişkin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay’da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhâl Ankara’ya döndüğünü hatırlattı.

Bakan Güler, “İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler. Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler.

Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun." dedi.

Bakan Güler, patlamada kaybettiğimiz işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi."