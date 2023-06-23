Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında verdiği, engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesine ilişkin detayları paylaştı.

Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödeneceğini bildiren Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar lira engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla temmuza ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar lira ödeme yapmış olacağız."