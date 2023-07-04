Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme gelen "4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik" sözlerine Twitter hesabından açıklama yaparak açıklık getirdi.

Noterliklerde taşınmaz satışı uygulaması başladı Noterliklerde taşınmaz satışı uygulaması başladı

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır.

İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."

Kaynak: HABER MERKEZİ