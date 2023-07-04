Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme gelen "4 bin Suriyeli sağlık çalışanını istihdam ettik" sözlerine Twitter hesabından açıklama yaparak açıklık getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır.

İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."