Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bir dizi toplantılara katıldı. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, hükümetin çeşitli sosyal kesimlere ve özellikle tarım sektörüne sağladığı desteklere değindi. Tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağını hatırlatarak, çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesinin, son tüketicinin pazarda daha düşük fiyatlarla karşılaşmasına yardımcı olacağını belirtti.

Dönmez, ayrıca çiftçinin tarlasındaki ürün fiyatı ile pazardaki ürün fiyatı arasındaki farkın Türkiye'de son yıllarda tartışılan bir konu olduğuna dikkat çekti. Bu konuda hükümetin, özellikle Hal Yasası başta olmak üzere, bir dizi yasal düzenlemeyi planladığını ve bu düzenlemelerin yeni dönemde Meclis gündemine geleceğini belirtti.

Bakan Dönmez'in konuşmasının bir diğer önemli noktası ise konutlara bedava doğal gaz verilmesi konusuydu. Dönmez, "Artık kendi yerli gazımız var. Karadeniz'de, Rabbim nasip etti, çok büyük bir keşif yaptık. 710 milyar metreküp... O miktar Türkiye'deki tüm konutların kullandığı gazı 35 yıl süreyle sağlayacak kapasiteye eşit demektir." diyerek, bu büyük keşfin vatandaşlar arasında büyük bir sevinç yarattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın "İlk ay faturalar bizden, bir yıl süreyle de mutfakta kullandığınız doğal gazı bedavaya vereceğiz" sözlerini hatırlatan Dönmez, bu uygulamanın hemen başladığını ve vatandaşların ilk faturalarında bu değişikliği hissedeceklerini ifade etti. Bakan Dönmez, vatandaşlara "Bizi izlemeye devam edin. Yeter ki siz arkamızda durun, duanızı eksik etmeyin." çağrısında bulundu.

Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın da katıldığı toplantıda, Bakan Dönmez, Sarıcakaya'ya yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.