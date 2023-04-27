Kritik bir viraj daha aşılıyor. Türkiye'yi enerji alanında bir üst lige taşıyacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bugün büyük gün.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu bildirdi

Bakan Dönmez "Önümüzdeki yıl elektrik üretmeye başlayacağız. Nükleer enerji hedefimize ulaştık." dedi.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşası Türkiye'de yükseliyor, 30 bin kişi görev aldı. Gülnar ilçemizin nüfusuna denk bir rakam. 550 bin bağımsız parçadan oluşacak. Mekanik, elektronik, makine ve imalat sanayimiz ve bunların alt dallarıyla birlikte dev bir endüstri çalışıyor.

Akkuyu NGS Türkiye için bir elektirk santralinden daha önemli anlam taşıyor. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı Nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak. 217 öğrencimizi Rusya'ya eğitime gönderdik. MEB 500 öğrenciyi yurt dışında eğitim görmesi için seçti.

Geriden geldiğimiz nükleer enerji yolculuğunda arayı hızlı şekilde kapatacağız. Nükleerde de kendimize özgü teknolojiyi geliştireceğiz.