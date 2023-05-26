2431 yeni personel alımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesi genişliyor! Bakanlık, çeşitli meslek gruplarından yeni personeller alacağını duyurdu. Ancak merak edilen sorular hala yanıtını arıyor: Başvuru tarihleri ne zaman? Hangi pozisyonlar için alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası için okumaya devam edin!

2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 Personel Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 2431 personel alımı başvuru tarihlerini duyurdu. Bu kapsamda alımlar çeşitli meslek gruplarında yapılacak. Başvurular,

Bakanlığımızın 26/04/2023 tarihinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Alımı duyurusunun 28/04/2023- 08/05/2023 tarihleri arasında devam etmekte olan başvuru süresi 10/05/2023 Çarşamba günü 23:59’a kadar uzatılmıştır.

İlgililere duyurulur.

tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirileceği belirtildi.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Branş Dağılımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla bu alımı gerçekleştirecek. Alınacak personel, aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli pozisyonlarına dağıtılacak.

Bakan Yanık'ın açıklaması ve gelişmelerin ardından personel alımı başvuru şartları ve kadro, kontenjan sayıları merak konusu oldu. Bu önemli konuların detayları ilerleyen tarihlerde Bakanlık tarafından paylaşılacak.

Yenigün Haber Merkezi