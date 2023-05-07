Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı'daki taksici esnafıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, daha sonra Öz Orman-İş Sendikasınca Kepez ilçesinde bulunan Park Orman'daki bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı.

Öz Orman-İş Sendikası üyesi işçilerin milli servet ormanları namusları gibi koruduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ama bir de 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçakların karşısına kahramanca dikilmeleriyle biliriz. O gece devletimizi ele geçirebileceğini sanan FETÖ'cü maşalar, karşılarında kazmasıyla küreğiyle, ormancıların kor gibi yanan yüreğini buldular. Demokrasi nöbetlerinde ön saflarda sizler vardınız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ağacın, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu, ağacı kutsal bilen bir milletin fertleri olduklarını vurgulayarak, "Yaş ağaçları, yaş ekinleri kesmeyin, nehir ve ırmaklardan su kullanırken israf etmeyin." diye emreden bir peygamberin ümmeti olduklarını ifade etti.

Ormanları odun deposu olarak görmenin fıtratlarında olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ormancılık politikamızı hep bu anlayışla yürüttük ve yürütüyoruz. Gururla söylemek isterim ki Türkiye bugün ormanlık alanlarını genişleten sayılı ülkelerden birisidir. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,1 milyon hektara ulaştırdık. Ormanlık alanlarını en çok arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada altıncı ülke olduk. Ürettiğimiz tohum ve fidanlarla 6,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman ürünleri ihracatını 14 katına çıkararak 515 milyon dolardan 7,1 milyar dolara çıkardık. Türkiye yüzyılında var gücümüzle ormanlarımız için çalışacak, ormanlarımızın yüzyılını yaşayacağız."

Çavuşoğlu, biyolojik kaynakları ve çeşitliliği gelecek nesillere miras olarak bırakmak esasıyla hareket edeceklerini dile getirerek, 2053 net sıfır emisyon hedefi ve yeşil büyüme politikası çerçevesinde karbon salınımını azaltırken yutak alanlarını artıracaklarını belirtti.

Korunan alanlar statüsünde olan 2 milyon 385 bin hektarlık orman alanlarını 4 milyon 860 bin hektara yükselteceklerini kaydeden Çavuşoğlu, bütün illerde millet ormanları kuracaklarını söyledi.

-"MÜDAHALE SÜRESİNİ 40 DAKİKADAN 11 DAKİKAYA DÜŞÜRMEYİ BAŞARDIK"

Bakan Çavuşoğlu, yangınlarla mücadelenin orman politikalarının ana unsurlarından biri olacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yeşil vatanımızı korumada bir dönüm noktasını yaşıyoruz. 184 yıllık köklü kurumumuz Orman Genel Müdürlüğünün artık kendi hava filosu var. Biliyorsunuz, 4 gün önce Cumhurbaşkanı'mız 1 adet T70 tipi yangın söndürme helikopterini, 4 Air Tractor model yangın söndürme uçağını ve 1 adet keşif uçağını filomuza ekledi. 'Otağ' uçağımız ve TUSAŞ'ın ürettiği 'Nefes' helikopterimiz yeşil vatan savunmasına hayırlı uğurlu olsun. Orman yangınlarına ortalama ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürmeyi başardık. Yapay zekanın kullanıldığı akıllı yangın gözetleme kuleleri ve milli gururumuz insansız hava araçlarıyla, ilk müdahale süresini hep birlikte daha da aşağıya çekeceğiz. Yangınlardan etkilenen insanlarımızın da her zaman yanındayız."

Her alanda olduğu gibi, orman davasının da insan ve emek olmadan yürütülemeyecek bir dava olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 28 Nisan'da Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde kadro bekleyen 14 binden fazla işçinin kadroya geçirildiğini anımsattı.

- "21. ASIR DÜNYADA TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün, dev bir çınarın dalları gibi etkisi, nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör olduğunu vurgulayarak, dünyadaki savaşlar, krizler, çatışmaların yüzde 60'dan fazlasının ülke etrafında yaşandığını belirtti.

Buna rağmen, girişimci, insani, etkili ve dinamik dış politikayla, sahada da masada da güçlü olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin kabuğuna çekilmeden Asya, Afrika, Latin Amerika açılımları yaptığına işaret etti.

Teröre dünyayı dar eden, savaşlarda, çatışmalarda barış için arabuluculuk yapan Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en hayırsever ülkesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ama bakıyorsunuz, Avrupa ve ABD basınında 'yılın seçimi' manşetleri atıp, altına ne diyorlar? 'Erdoğan gitmeli.' Erdoğan niye gitmeli? diyorlar. Ben size söyleyeyim. Bunlara göre Erdoğan gitmeli çünkü Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmiyor. Bunlara göre Erdoğan gitmeli çünkü kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Bunlara göre Erdoğan gitmeli çünkü Balkan Türklerine, Kırım Tatarlarına, Uygur Türklerine ve Ahıska Türklerine sahip çıkıyor. Bunlara göre Erdoğan gitmeli çünkü büyük Türk dünyasını, Türk Devletleri Teşkilatı'nda birleştiriyor. Bundan da rahatsızlar. Türk dünyası birleşiyor diye çok rahatsızlar. Türk Devletleri Teşkilatını, uluslararası çok saygın bir örgüt haline getiriyoruz. Çatlasanız da patlasınız da 21. asır dünyada Türkiye yüzyılı olacak. Büyük Türk dünyasının asrı olacak. Ne diyorsanız deyin, adım adım gidiyoruz."

- "DOSTUMUZA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta Türk'ün bekasını koruduğu, Karadeniz'de doğalgazla, Cudi'de petrolle bağımsızlık meşalesini yaktığını dile getiren Çavuşoğlu, "Terörden temizlediğimiz yerlerde şimdi petrol buluyoruz. Eskiden milli imkanlarımız yoktu. Doğal gaz da bulamıyorduk. Sondaj yapılıp kapatılan kuyuları açıyoruz. Petrol çıkıyor. Çünkü artık kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi imkanlarımız olmasaydı bize bir çivi bile çaktırmazlardı. Bırakın sondaj yapmayı. Bunlara göre Erdoğan gitmeli çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2 helikopterimiz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, T.C.G. Anadolu'muz dostumuza güven, düşmana korku veriyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha adaletli bir dünya için "dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Dünyayı beş ülkenin insafına bırakamazsınız." dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bırakın istediklerini yazsınlar. Türk siyasetini artık böyle fantastik kalem kahramanlıklarıyla dizayn edemezsiniz. Hangi renkten, hangi siyasi görüşten olursa olsun, Türk milletinin hiçbir ferdi size prim vermez. Çünkü Akif'in dediği gibi, biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarız. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi, bağımsızlık bizim karakterimizdir. Öyleyse, 7 Mayıs 2023 günü Antalya'dan, orman işçisi yiğit demokrasi ve emek kahramanları huzurunda hep birlikte ilan edelim. Cumhuriyetimizden, demokrasimizden, milli egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan asla ve asla ödün vermeyeceğiz. İki oy almak için mitinglerde PKK'lılara, Öcalan'a, Demirtaş'a özgürlük, 'dişe diş kana kan' diyenlere ders vermeye hazır mıyız? İki oy almak için' Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz' diyorlar. Bunu kim istiyordu? PKK, HDP ve uzantıları istiyordu. Buna müsaade edecek miyiz? 14 Mayıs'ta oylarımızla müsaade etmeyeceğiz. 'Bağımsızlık' diyoruz, onlar Batı bize aferin desin diye yok 'denge politikasını bozacağız', yok 'Rusya'ya yaptırıma katılacağız, Libya'dan, Suriye'den çekileceğiz, operasyonları bitireceğiz' diyorlar. Dertleri ne? Türkiye'yi bitirecekler. Eğer biz bunlara fırsat verirsek, güvenliğimiz giderse bir daha geri gelmez."

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan ve çok sayıda orman işçisi katıldı.AA