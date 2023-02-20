Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki taahhütlerini anımsatarak DEAŞ'a karşı PKK/YPG gibi terör örgütüyle işbirliği yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Rusya'ya yönelik olarak da Bakan Çavuşoğlu, "ABD ve AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmesine, yaptırımların bypass edilmesine izin vermeyeceğimizi söylüyoruz ve izin de vermiyoruz." ifadesini kullandı (AA)