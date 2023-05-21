Rejimle Bir Angajmana Giriyoruz

"Göç bir olgudur, sorundur." diyen Çavuşoğlu, "Dünyada hiçbir ülke, yönetim 'ben kapılarımı açayım kim ülkeme gelirse gelsin' demez. Tam tersine tedbir alır. Biz de sınırlarımızda çok ciddi tedbirler aldık. Ama diğer taraftan, üç tarafımızın denizle kaplı olduğunu unutmamak lazım. Bu sorun devam edecek bir sorundur dünyada. O yüzden nasıl yönetmeye kafa yormak lazım. Bunu sadece nefret söylemi, popülizmle çözemezsiniz. Çok sayıda Afgan'ı gönderdik. Suriye'ye de 550 bin göçmeni gönderdik. Ama bu sayı yetmez. Daha fazla göndereceğiz. Rejimle bir angajmana giriyoruz, bunun altyapısı için karar aldık. Ben niye seçim zamanı Rusya'ya Moskova'ya toplantıya gittim? Orada göç konusunu konuştuk." ifadelerini kullandı.

Dönmesi Gereken Çok Sayıda Suriyeli Var

"Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz." diyen Çavuşoğlu, "Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz. Çok daha fazla Suriyeli'yi Suriye'ye göndereceğiz. Yol haritası da bunu kapsıyor. Kaçak gelen ülkemize çok sayıda kaçak ve düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderiyoruz. Yeni bir uygulamaya geçtik. Sigortayı zorunlu kılıyoruz. Sigorta gelen kişinin kaçak göçmen duruma düşerse onu geri gönderme kısmını da kapsıyor. Burada hastalandı, kaza yaptı diyelim, tüm bunları kapsıyor. En önemlisi geri gönderme maliyetini kapsıyor." açıklamasında bulundu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ