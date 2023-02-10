İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılan binlerce Filistinli ve yabancı ziyaretçi Müslümanlar, cuma namazındaki hutbede Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dualar etti.

Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne’nin verdiği bu haftaki cuma hutbesinin konusu Türkiye ve Suriye’deki deprem felaketi oldu.

Şeyh Suneyne, İslam dünyasının göz yaşlarının bu depremlerde hayatını kaybedenler için aktığını ifade etti.

“Bu acı olayda Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek vermenin Müslümanların sorumluluğu olduğunu” vurgulayan Mescid-i Aksa İmamı, “Zor gününde kardeşinin yardımına koşana Allah da kıyamet günü yardım eder.” hadisini aktardı.

Depremzeler için cemaatle dua eden Suneyne, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer’in de katıldığı cuma namazının ardından, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından, Mescid-i Aksa’nın Harem-i Şerif’inde kurulan sandıklarda depremzedeler için para toplandı.

“Enkaz altında kalan o kız benim kız kardeşimdir”

Harem-i Şerifteki Müslümanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için hissettikleri hüznü paylaştı.

Namaza gelenlerden Filistinli mühendis Musa Hicazi (61), “Allah biliyor ki hepimizin kalpleri hüzünle dolu ve tüm İslam ülkelerini hüzün kapladı. Özellikle de Filistin’de hüzün var. Çünkü Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerimiz Filistinlilerin hep yanında oldu. Onlar bizim kardeşimiz.” diye konuştu.

Hicazi, “Enkaz altında kalan o kız benim kız kardeşimdir. Ölen anne benim kız kardeşimdir. Bir babanın yitirdiği evlatları benim evlatlarımdır. Müminler kardeştir. Bu bizim için bir sınavdır. Allah, hayatını kaybeden tüm insanlar için bütün Müslümanlara hesap soracak. Allah bizden, gayrimüslimler de dahil mazlumlara yardım etmemizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve Suriye’deki acıyı kalbimizde hissediyoruz”

İngiltere’nin Birmingham kentinden kutsal toprakları ziyaret için Kudüs’e gelen İngiliz Müslüman Naveed Aslam da, “Türkiye ve Suriye’deki acıyı kalbimizde hissediyoruz.” dedi.

Aslam, “Bir Müslüman olarak, Türkiye ve Suriye’de yaşanan felaketten sonra dünyadaki herkesin oraya yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla yardıma ihtiyaçları var.” diye konuştu.